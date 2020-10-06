Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Марию Николаевну Макарову

10 июня исполнилось100лет жительнице Вышневолоцкого городского округа, ветерану Великой Отечественной войны МарииНиколаевне Макаровой. С юбилеемот имени всех жителей Тверской области Марию Николаевну по телефону поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В самое непростое время вы были во Ржеве, потом трудились в госпитале в родном Вышнем Волочке. Мы выражаем Вам слова благодарности за то, что вы сделали для страны, за Ваш личный вклад в Великую Победу. Здоровья, семейного тепла, всего самого доброго Вам и вашим близким!», – отметил Игорь Руденя.

Мария Николаевна родилась в 1920 году в деревне ЯщиныВышневолоцкого района. После школы поступила на курсы в медицинский техникум. В первыевоенные годы Мария Николаевнатрудиласьна строительстве оборонительных рубежей в Ржеве, спасала бойцов во время Ржевской битвы, на себе выносила раненых с поля боя.

Из окопов Мария Николаевна вернулась в родной город – в сортировочно-эвакуационный госпиталь, где с июля 1943 по июль 1945 годапомогала доставленным в город раненым. Затем стала санитаркой железнодорожного поезда по направлению на Дальний Восток. Была в Прибалтике, Японии. Демобилизовалась только в декабре 1945 года.

После войны работала кассиром в тресте столовых хлопчатобумажного комбината в городе Вышний Волочек.

Очерк о жизни уважаемой землячки, внёсшей неоценимый вклад в судьбу страны, подготовили журналисты газеты «Вышневолоцкая правда».

Сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне закреплено в поправках в Конституцию РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля. «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – говорится в ст.67.1 основного закона страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области