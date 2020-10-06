В Тверской области до 2024 года установят 121 фельдшерско-акушерский пункт

В Тверской области в 2020-2024 годах планируется установить и обновить 121 ФАП, а также провести капитальный ремонт 96 учреждений. Сейчас в регионе действует 551 ФАП и 13 фельдшерских пунктов. Совещание на эту тему провел 10 июня Губернатор Игорь Руденя.

В частности, в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» планируется установить и заменить 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы начинали реализацию этой программы в Тверской области в 2018 году. Тогда в муниципалитетах был установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт. В этом году устанавливаем 16 ФАПов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что подход к замене ФАПов должен соответствовать всем федеральным стандартам. В том числе это требования по числу проживающих – от 100 до 2 тысяч человек, удаленности от пунктов оказания медицинской помощи более чем на 6 км.

Право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания предлагается закрепить в Конституции РФ. Это означает принципиально иную ответственность государства перед людьми за обеспечение достойного лечения. По вопросу одобрения в том числе и этой поправки можно будет проголосовать с 25 июня по 1 июля 2020 года.

На совещании Игорь Руденя также отметил важность подбора специалистов для работы в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время уже определены медики для 14 ФАПов, еще по двум ведется подготовка персонала.

Новые модульные ФАПы в 2020 году планируется установить в д. Луги Андреапольского муниципального округа, д. Фралево Бежецкого района, д. Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, д. Улин Западнодвинского муниципального округа, д. Раково Зубцовского района, д. Красное и д. Устиново Кимрского района, д. Рачево Краснохолмского района, в д. Гнездово Лихославльского района, д. Кривцово Нелидовского городского округа, д. Козлы Оленинского муниципального округа, д. Топалки Сандовского муниципального округа, с. Кой Сонковского района, д. Бирючево Спировского района, д. Орлово Старицкого района и д. Ново-Троицкое Торопецкого района.

При установке новых ФАПов будет учтен предыдущий опыт создания модульных учреждений. В том числе предполагается улучшить конструкции зданий: сделать в основе блок-модуля утепленную железобетонную плиту, пандусы, отмостку по всему периметру, выложить дорожки до входа плиткой и другие решения для повышения комфорта, безопасности и качества работы учреждения. В ряде пунктов предусмотрена возможность проживания медработника.

Игорь Руденя поручил также предусмотреть возможность связи из ФАПов с областной клинической больницей.

На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 76 млн рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до ноября 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области