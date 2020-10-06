В 2020 году 400 школьников Тверской области прошли обучение в Центре цифрового образования детей «IT-куб»

С начала года 400 школьников Тверской области прошли обучение в Центре цифрового образования детей «IT-куб». 1500 волонтёров были вовлечены в различные акции: соревнования, хакатоны, открытые лекции и мастер-классы.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» был открыт в Твери осенью 2019 года. Новый образовательный проект направлен на обеспечение доступности и развитие дополнительного образования в Тверской области.

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Государственную поддержку научно-технического развития России, сохранения ее научного потенциала предлагается закрепить в Конституции РФ. Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. Голосование по вопросу включения в основной закон страны в том числе и эти поправки пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

В Центре цифрового образования детей «IT-куб» школьники Тверской области от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Для младших школьников самым популярным стало направление «Базовые навыки программирования». Для старших школьников предлагаются такие программы как «Яндекс.Лицей»; «Основы программирования на языке программирования Python»; «Основы программирования на Java»; «Гигиена и работа с большими данными», «Разработка приложений VR/AR».

Обучающие программы Центра дают возможность детям не просто изучать информационные технологии, но и научиться создавать собственные программные проекты. Заказчиками и партнерами этих проектов выступают известные IT-компании: Accenture, Cisco, Яндекс, Samsung и Крибрум.

Юные программисты и робототехники принимали активное участие в различных соревнованиях. В том числе, на открытом межрегиональном VR/AR хакатоне в Крыму команда из Тверской области направления VR/AR заняла 3 место.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки Центр цифрового образования детей «IT-куб» для сохранения образовательного процесса перешел на работу в дистанционном режиме.

Для этого проводятся занятия не только в рамках расписания, но и различные дополнительные мероприятия. Например, в апреле состоялся образовательный марафон IT-Старт, посвященный первому полету человека в космос. В мае прошёл I марафон по программированию в среде «TRIK Studio», посвящённый 75-летию Великой Победы.

В настоящее время выбраны три платформы онлайн-конференций, позволяющие школьникам присоединиться к образовательному процессу, внесены коррективы в образовательные программы и разработаны новые формы аттестации.

Пресс-служба Правительства Тверской области