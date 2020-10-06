Поправки в Конституцию РФ: дети – приоритет государственной политики

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Граждане России в любой из этих дней смогут прийти на избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления. В Тверской области будет открыто 1155 избирательных участков, в каждом из которых перед голосованием проведут дезинфекцию помещений, а все сотрудники, участники голосования и наблюдатели пройдут термометрию и в обязательном порядке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Среди предлагаемых поправок в конституцию наиболее близкой для простых семей является провозглашение детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Такая строка в основном законе претендует стать главным достижением Десятилетия детства, которое сейчас проходит в стране. Она также расставит акценты в программе развития России на многие годы вперед.

4 июня в эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал историческим моментом голосование за поправки в Конституцию РФ и озвучил наиболее значимые, по его мнению, нововведения. Среди них – сохранение традиционных семейных ценностей.

В проекте обновленной конституции предложен целый ряд статей, которые посвящены детям и семьям. Так, в новой статье 67.1 определено: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

В статье 72 к совместному ведению Российской Федерации (федеральной власти) и субъектов Российской Федерации (региональных властей) предложено отнести защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

В статье 114 к вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отнесено обеспечение поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.

В Тверской области поддержке семей с детьми всегда уделялось особое внимание. Но сейчас, когда идет борьба с коронавирусом, помощь усиливается по инициативе Президента Владимира Путина. В рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом семьи Верхневолжья получат различные виды поддержки более чем на 225 тысяч детей.

С 1 июня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которую уже получили более 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до тре лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей. Также выплачивается увеличенное пособие 6751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1800 детей.

Ни одна семья с детьми в Верхневолжье не останется без помощи. По инициативе губернатора Игоря Рудени в дополнение к федеральным вводится новая мера поддержки – единовременная выплата семьям, воспитывающим детей 16 и 17 лет. Многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, другие семьи – по 3 тысячи рублей на ребенка. Подать заявление на выплату можно с 1 июля по 1 октября. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги», центры соцзащиты и МФЦ. Губернатор поручил максимально упростить процедуру.

Свою позицию Игорь Руденя высказал однозначно: «Поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона».

На фото:

Памятник, посвященный семье, установлен в Твери на Тверской площади. Скульптурную композицию, которая изображает главу семейства с младшей дочерью на плечах, маму «в положении» и ещё двоих детей, держащих за руки родителей, открыли в 2014 году в День любви, семьи и верности.