В Тверской области направят дополнительные средства ТФОМС на выплаты медикам, ремонт оборудования и по другим направлениям

В Тверской области направят дополнительные средства на приобретение и ремонт медицинского оборудования, стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, оплату труда врачей и среднего медперсонала, повышение квалификации медиков. Вопрос рассмотрен на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительное финансирование из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) составят 397,1 млн рублей.

«Главные задачи – добиться повышения эффективности расходов, обеспечить постоянный рост качества и доступности медицинских услуг для населения», - отметил Губернатор Игорь Руденя при рассмотрении бюджета Фонда на заседании регионального Правительства.

В 2019 году средства Фонда направлялись на оплату медицинской помощи, оказанной жителям региона на территории Тверской области и в других субъектах страны, на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, развитие амбулаторно-поликлинической помощи, скорой медицинской помощи и другие направления.

За счёт средств Фонда было приобретено 19 единиц медицинского оборудования, включая 4 аппарата ИВЛ, 11 наркозно-дыхательных аппаратов, электрокардиограф и другое. Новое оборудование поставлено в учреждения здравоохранения 12 муниципалитетов.

Одно из приоритетных направлений расходования средств ТФОМС – оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона. В 2019 году проведено 698 операций по онкологическому профилю, что на 42 операции больше, чем в 2018 году. Количество выполненных высокотехнологичных операций по стентированию сосудов увеличилось на 630 и составило 1907, что позволило спасти жизни пациентов и снизить опасность развития необратимых изменений в миокарде.

Пресс-служба Правительства Тверской области