В июне в Тверской области планируется возобновить выезды детских мобильных бригад в районы

В Тверской области возобновляются выезды мобильных бригад детских врачей.

Планируется, что в июне врачи детской областной клинической больницы окажут консультативную медицинскую помощь детскому населению пяти районов Верхневолжья - Бежецкого, Лихославльского, Сандовского и Торжокского, а также Нелидовского городского округа.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

Первый выезд состоится 16 июня в Торжокский район. Мобильная бригада врачей ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога проведет консультативный прием с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике Торжокской ЦРБ, расположенной по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3.

Повторный выезд в Торжок тех же специалистов, кроме офтальмолога и кардиолога, состоится 23 июня.

17 июня эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и кардиолог осмотрят детей Бежецкого района. Прием будет проходить с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике Бежецкой ЦРБ, которая находится по адресу: г. Бежецк, ул. Садовая, 15.

18 июня специалисты ДОКБ (травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог, отоларинголога, офтальмолог и кардиолог) прибудут в Сандовский район.

19 июня травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и кардиолог проведут консультации в Лихославльском районе.

26 июня в Нелидовском городском округе будут принимать травматолог-ортопед, невролог, хирург-уролог, отоларинголог, офтальмолог и эндокринолог.

Осмотры пациентов будут организованы с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Для пациентов обязательно ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

Пресс-служба Правительства Тверской области