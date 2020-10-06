В Тверской области работникам домов ребёнка введут региональные выплаты за особые условия труда

В Тверской области сотрудникам учреждений здравоохранения - домов ребёнка, перешедшим на вахтовый режим работы, введут региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 9 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – в регионе обеспечены стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом, сотрудникам учреждений соцзащиты и образования, которые работают вахтовым методом. Сотрудники домов ребенка сейчас тоже испытывают дополнительную нагрузку, необходимо их обеспечить материальными выплатами.

Региональная доплата предусматривается для работников четырёх учреждений, которые с 20 апреля по 15 июля переведены на вахтовый режим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это дома ребёнка «Теремок» (г. Тверь) и «Солнышко» (г. Вышний Волочёк), Кашинский и Конаковский дома ребёнка. В каждую смену в работе задействовано более 90 человек – это врачи, педагоги, техперсонал.

На осуществление выплат из регионального бюджета будет выделено свыше 14,7 млн рублей.

Так, врачи и педагоги этих учреждений за смену получат к зарплате надбавку более 27 тыс. рублей, доплата для среднего, младшего и технического персонала составит свыше 11 тыс. рублей.

В Тверской области в период сложившейся эпидемиологической ситуации расширена поддержка сотрудников социальных учреждений, которые работают по вахтовому методу.

Доплата за счёт федерального бюджета предусмотрена для более 970 работников домов-интернатов для пожилых людей, на эти цели Тверской области выделено свыше 28 млн рублей.

Выплаты осуществляются за каждую смену: врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 40 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно, а в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей и 35 тыс. рублей. Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

За счет средств регионального бюджета производятся доплаты так, чтобы сотрудники учреждений, где не выявлена инфекция, получали такие же выплаты, что и работающие в учреждениях с выявленным коронавирусом. На осуществление этих выплат из регионального бюджета выделено свыше 24,8 млн рублей.

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени установлены также региональные выплаты для сотрудников стационарных учреждений образования - 12 детских домов и школ-интернатов, работающих вахтовым методом.

На вахтовый режим работы перешли 362 специалиста детских домов и школ-интернатов. На оплату их труда из областного бюджета будет направлено 16,6 млн рублей. Для педагогов и медицинских работников региональная выплата составит 25 тыс. рублей, для младших воспитателей и обслуживающего персонала – 10 тыс. рублей.

Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Сфере социальной защиты уделено особо внимание при внесении поправок в Конституцию РФ, которые выносятся на общероссийское голосование с 25 июня по 1 июля. Обновлённый закон позиционирует Российскую Федерацию как социальное государство, где гарантируется обязательное социальное страхование, адресная поддержка граждан и индексация пособий.

Пресс-служба Правительства Тверской области