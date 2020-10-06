В Тверской области региональную выплату будут предоставлять на детей от 16 до 18 лет включительно

В Тверской области региональную выплату можно будет получить на детей 16-18 лет включительно. Об этом шла речь на заседании регионального Правительства, которое 9 июня провёл Губернатор Игорь Руденя. Напомним, что по инициативе главы региона в Верхневолжье была введена выплата на детей 16-18 лет. На заседании Правительства было определено, что региональная поддержка будет оказана на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных начиная с 11 мая 2004 года распространяется федеральная выплата.

«С 1 июля начнутся выплаты. До 1 октября будут приниматься документы. Делаем это через портал Госуслуг, сейчас завершается разработка документов и сервисов для портала», - отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также будет обеспечена возможность подать заявление на предоставление выплаты через центры соцзащиты и МФЦ.

Для многодетных семей величина выплаты составит 5 тыс. рублей, для остальных семей - 3 тыс. рублей.

О введении новой региональной меры поддержки глава региона сообщил 1 июня во время общения в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которую уже получили более 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1 800 детей.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области