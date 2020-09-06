9 июня состоялась рабочая встреча руководителей избирательной комиссии и Общественной Палаты Тверской области по различным аспектам организации общественного наблюдения на предстоящем 1 июля 2020 года общероссийском голосованиипо вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Председатели избирательной комиссии и Общественной Палаты – Валентина Дронова и Александр Бутузов, заместитель председателя облизбиркома Максим Туманов и секретарь комиссии Валентина Быкова обсудили порядок взаимодействия организаторов и участников предстоящего голосования, включая общественных наблюдателей, комплекс мер по обеспечению максимальной открытости и прозрачности процедур голосования,достоверности и легитимности его итогов.

Важнейшая роль в достижении этих приоритетных задач отводится именно общественным наблюдателям, которые будут делегированы для работы Общественными Палатами России и Тверской области.

Стать общественным наблюдателем сможет не только член федеральной или региональной Общественных Палат, но и абсолютно любой гражданин вне зависимости от его статуса либо политических предпочтений. Наблюдателем может быть каждый инициативный гражданин – партийный или беспартийный, имеющий опыт общественной работы или без такового, который изъявит такое желание и до 30 июня включительно сможет получить соответствующее направление.

Председатель ОПТО Александр Бутузов проинформировал, что порядка 5 тысяч представителей 36 волонтерских, общественных, некоммерческих и иных организаций, а также политических партий уже заявили о своем намерении и будут работать в качестве общественных наблюдателей на голосовании в Тверской области.

В данный момент все они проходят обучение и инструктаж, причем как касающийся их непосредственных полномочий, так и требований санитарной безопасности - во избежание рисков здоровью всех участников предстоящего голосования.

В свою очередь, Валентина Дронова рассказала о беспрецедентных мерах, которые будут предприняты организаторами голосования, исполнительными органами государственной власти и органами МСУ во исполнение главной задачи и требования Президента России – обеспечить максимальные условия для защиты жизни и здоровья граждан. Всех без исключения участников предстоящего голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Также руководитель облизбиркома проинформировала главу Палаты о формах и способах волеизъявления, дающих возможность гражданину России сделать свой выбор не только 1 июля, но и в течение почти целой недели, предшествующей дню голосования. Валентина Дронова напомнила, что воспользоваться этими возможностями смогут и общественные наблюдатели – ведь все они в первую очередь граждане России.

Александр Бутузов особо подчеркнул, что общественные наблюдатели будут тщательно и жестко контролировать и документировать каждый шаг организаторов, без их участия не обойдется ни один из этапов подготовки и проведения общероссийского голосования.

«На каждом участке, в помещении для голосования и вне его, будут присутствовать до шести наших наблюдателей. Эти команды будут формироваться из представителей разных политических сил, общественных и некоммерческих организаций. Если что, прошу не обижаться», - так Александр Бутузов тактично дал понять, что наблюдатели настроены более чем решительно.

Руководитель комиссии отметила, что такой настрой можно только приветствовать.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы на предстоящем голосовании было как можно больше наблюдателей, больше журналистов. Чтобы каждый шаг и каждое действие тщательно фиксировались. Ни у кого не должно возникнуть и тени сомнения в том, что любая из процедур подготовки и организации голосования прошла открыто и гласно, в строгом соответствии с требованиями законодательства», - подытожила Валентина Дронова.

Пресс-служба избирательной комиссии