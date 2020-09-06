В Тверской области издали книгу о танкистах – героях Великой Отечественной войны

В Тверской области издана книга «Герои танковых атак», в которую вошло 70 биографических очерков о танкистах – Героях Советского Союза, чья жизнь связана с тверским краем.Проект реализованпри поддержке Фонда президентских грантов.

Издание выпущено в рамках проекта «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт» региональной общественной организацией «Исток». Автор книги – краевед, доктор культурологии, профессор Вячеслав Воробьёв, который также является экспертом-консультантом Тверского регионального отделения «Поискового движения России».

Книга будет передана поисковым объединения, общественным организациям и библиотекам Тверскойобласти, можно будет использовать ее при проведении уроков мужества, изучения тверских страниц в истории Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о защитниках Отечества и исторической правды закреплено в поправках в Конституцию РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля.«Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», - говорится в ст.67.1 основного закона страны.

Активисты Тверского регионального отделения также провели полевые поисковые экспедиции и цикл тематических встреч, посвященных героям-танкистам,с учащимися образовательных учреждений региона. Самыми активными участниками стали представители Калашниковского колледжа, Тверского колледжа им А.Н. Коняева, филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери и Тверского филиала РАНХиГС.

В Верхневолжье создан масштабный памятник в честь героев Великой Отечественной войны – Ржевский мемориал Советскому солдату.

«Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века», – считает Губернатор Игорь Руденя.

25-метровая бронзовая скульптура Советского солдата весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево.

В деревне Хорошево Тверской области было создано граффити, посвященное 75-летию Великой Победы и предстоящему открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Произведение стало частью арт-проекта «Наши герои» Российского военно-исторического общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области