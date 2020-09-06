Жители Твери старше 65 лет могут получить продуктовую помощь

В Твери в рамках благотворительного проекта «Забота рядом» продолжается работа по оказанию продуктовой помощи пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Оставить заявку на получение помощи можно по телефону региональной горячей линии 8-800-600-3199. Позвонить могут как сами жители региона старшего возраста, так и их родственники, соседи, знакомые.

Усилия волонтеров, НКО и компаний по оказанию помощи гражданам старше 65 лет объединяет региональный штаб помощи #МыВместе. Координацией работы штаба занимается команда Фонда Твери.

Активную позицию добровольцев в текущей эпидемиологической ситуации отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24».

«Хочу поблагодарить наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя.

Продуктовые наборы приобретаются за счет средств пожертвований жителей Верхневолжья, а также фондов и организаций.

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе и благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ волонтеры также доставляют продуктовые наборы многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения.

В России последовательно укрепляется роль некоммерческого сектора, к которому относятся и добровольческие организации. Поправки в Конституцию РФ, голосование за которые пройдет с 25 июня по 1 июля, предполагают в том числе закрепление за государством обязательств по поддержке институтов гражданского общества. Теперь волонтеры смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики, что является признанием значимости некоммерческих организаций в жизни страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области