9 компаний Тверской области вышли на международный рынок при поддержке региона

Компания «Си-Проджект», которая производит продукты питания, вышла на международный рынок при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области. Продукция предприятия теперь доступна на электронной торговой площадке Ebay. На сегодняшний день уже 9 компаний Верхневолжья получили возможность реализовать свои товары через международные электронные площадки.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, продвижение товаров тверских производителей на международный рынок является показателем качества продукции и важным этапом в развитии предприятий, экономики региона в целом.

АО «Си-Проджект» выпускает широкий ассортимент продуктов в разных ценовых сегментах, а также дистрибутирует товары бакалейной группы, снеки и консервированную продукцию других производителей.

С начала года Центр поддержки экспорта Тверской области оказал 151 услугу для 107 представителей малого и среднего бизнеса. При содействии Центра заключено 7 экспортных контрактов на сумму более 1 млн долларов. Оказана поддержка в сертификации 4 тверским компаниям.

В связи с эпидемиологической ситуацией сейчас центр оказывает консультационные услуги, помощь в поиске деловых партнеров и другим направлениям.

Тверской областной центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства создан на базе Венчурного фонда Тверской области в рамках региональной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Верхневолжья.

В сложившихся условиях в регионе обеспечена деятельность ключевых отраслей, что позволило сохранить рабочие места более чем для 435 тысяч жителей региона. Общий объём государственной поддержки областной экономики составил более 2 млрд рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области