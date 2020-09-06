Для медиков вышневолоцкой скорой помощи передано 2 тысячи бахил от местного производителя

Компании Тверской области продолжают оказывать поддержку медикам Верхневолжья, которые включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. Вышневолоцкая компания ООО «Парадиз» передала 2 тыс. бахил для сотрудников местной скорой помощи.

ООО «Парадиз», специализирующееся на организации общественного питания, в сложившейся эпидобстановке изменило основное направление деятельности на производство изделий из нетканого материала. В короткие сроки было арендовано помещение, закуплено необходимое оборудование и сырье.

Сейчас компания производит защитные маски, шапочки, бахилы, перчатки, халаты и комбинезоны. Смена вида деятельность позволила сохранить рабочие места. Предприятие также демонстрирует социальную ответственность, занимается благотворительностью.

В мае-июне в учреждения здравоохранения Тверской области от меценатов поступили другие медицинские изделия и оборудование, необходимые врачам инфекционных госпиталей.

Для областной клинической больницы, городской больницы №6, Тверского областного лечебно-реабилитационного центра Фонд Тимченко приобрел «банки Боброва» – аппараты для подачи кислорода. Они закуплены в рамках программы «Фонд плюс регионы». Всего в качестве благотворительной помощи в тверские больницы направят свыше 150 «банок Боброва».

Тверская область наряду с еще 15 субъектами страны вошла в новую программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь.

В инфекционные госпитали и другие медицинские учреждения Тверской области были переданы 20 тысяч медицинских комплектов средств индивидуальной защиты. Медики, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки.

Поддержку активно оказывают и другие общественные объединения региона, предприятия, организации, волонтеры Верхневолжья.

Инфекционным госпиталям и районным больницам Тверской области в рамках благотворительной акции «Поможем медикам вместе» были переданы защитные маски. Акция реализуется Тверским отделением Сбербанка совместно с движением «Доброе дело». К ней присоединились предприниматели-партнеры банка, которые внесли благотворительные пожертвования на закупку масок.

АО «Кимрская фабрика им. Горького» передала комплекты защитной одежды и медицинские респираторы врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

В Тверской области также проходит акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым людям с невысоким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения. В настоящее время продолжается прием обращений от людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, на оказание помощи. За время действия акции доставлено более 20 тонн продуктовых наборов.

Пресс-служба Правительства Тверской области