Социальные работники рассказали Губернатору Игорю Рудене о своевременном получении региональных выплат

8 июня, в День социального работника, Губернатор Тверской области Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи пообщался с представителями отрасли. На обратной связи с главой региона были руководители областных учреждений социальной защиты населения.

Игорь Руденя поздравил соцработников с профессиональным праздником.

«В системе социальной защиты нашего региона всегда трудились профессионалы с большим сердцем, с большой душой. Хочу поблагодарить вас за отзывчивость и доброту к людям, профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в это непростое время. Вся региональная система социальной защиты населения сейчас работает в режиме повышенной нагрузки. Благодаря социальным работникам, ежедневно сотням наших жителей, людям старшего возраста, доставляются домой продукты и лекарства, обеспечено оперативное начисление и выплаты для граждан, семей с детьми», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что на федеральном и региональном уровнях в период сложившейся эпидемиологической ситуации расширена поддержка сотрудников социальных учреждений, которые работают в особых условиях.

Директор Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Жукова выразила благодарность за введенные меры поддержки.

«Большое спасибо за поздравление в такие непростые для нас дни. Отдельная благодарность за дополнительные региональные выплаты. Наши специалисты уже получили все предусмотренные средства за отработанные вахты», – сказала Елена Жукова.

Доплата за счёт федерального бюджета предусмотрена для более 970 работников соцучреждений, на эти цели Тверской области выделено свыше 28 млн рублей.

Выплаты осуществляются за каждую смену: врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 40 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно, а в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей и 35 тыс. рублей. Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

За счет средств регионального бюджета производятся доплаты так, чтобы сотрудники учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция, получали такие же выплаты, что и работающие в учреждениях с выявленным коронавирусом.

Врачам, независимо от выявления COVID-19 в учреждениях, где они работают, предусмотрена надбавка в 60 тыс. рублей; среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 35 тыс. рублей; младшим медработникам – 20 тыс. рублей; техническому персоналу - 15 тыс. рублей.

На осуществление этих выплат из регионального бюджета выделено свыше 24,8 млн рублей.

C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Это Кашаровский детский дом-интернат, Тверской геронтологический центр, Вышневолоцкий, Ржевский, Михайловский дома-интернаты, Кимрский, Торжокский, Трояновский, Ильинский, Нелидовский, Грузинский, Торопецкий, Удомельский психоневрологический интернаты. В этих учреждениях проживают 3780 человек, из них более 1800 – маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-тидневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла.

Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих граждан, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Сфере социальной защиты уделено особо внимание при внесении поправок в Конституцию РФ, которые выносятся на общероссийское голосование с 25 июня по 1 июля. Обновлённый закон позиционирует Российскую Федерацию как социальное государство, где гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий.

Пресс-служба Правительства Тверской области