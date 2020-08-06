На Красной площади наградили победителей конкурса «История Победы в стихах», среди которых представитель Тверской области

8 июня на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «История Победы в стихах». Среди победителей – студент 2 курса Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова Дмитрии Потреба, который занял второе место в номинации «Учащиеся 9–11 классов».

Основные задачи конкурса - реализация творческого потенциала детей и молодежи, воспитание в них духовно-нравственных ценностей посредством литературно-поэтического наследия о Великой Отечественной войне.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе «История Победы в стихах», который проводился Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» для детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, приняло участие 1492 чтеца из 78 субъектов РФ и зарубежных государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области