На заседании Правительства Тверской области подведут промежуточные итоги реализации нацпроекта по ремонту дорог в 2020 году

Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области будет рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 9 июня проведёт Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона считает – несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию приоритетом в работе Правительства Тверской области остается реализация ключевых проектов и строек, в том числе ремонт дорог.

Тверская область в текущем году увеличила объемы ремонта дорог по национальному проекту. Если в 2019 году по нацпроекту в регионе отремонтировали 104 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, то в 2020-м планируется отремонтировать в 1,5 раза больше. В программу ремонта включено семь объектов общей протяженностью 153,6 км.

Сюда вошли направления, по которым, в том числе можно проехать к районным больницам. Это Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна,Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы, связанные с порядком установления особого противопожарного режима на территории Тверской области, поддержкой агропромышленного комплекса и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области