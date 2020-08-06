В рейтинге развития видов спорта в Тверской области за 2019 год лидируют гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, универсальный бой и футбол

В Тверской области составлен рейтинг развития видов спорта по итогам 2019 года. Среди олимпийских видов спорта в нём лидируют гребля на байдарках и каноэ, среди неолимпийских видов, признанных Международным олимпийским комитетом и (или) включенных в основную программу Всемирных игр — джиу-джитсу. Из командных игровых видов спорта лидирует футбол. Среди неолимпийских видов спорта, не признанных Международным олимпийским комитетом, не входящих в основную программу Всемирных игр, первое место занимает универсальный бой.

Всего в рейтинге учтено 80 видов спорта, представленных в Тверской области.

Развитие спорта - один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона.

В Тверской области уже в третий раз, начиная с 2018 года, составляется рейтинг развития видов спорта, который позволяет оценить их состояние, а также стимулировать региональные федерации проводить комплексную работу по развитию видов спорта. Также в числе задач — определение приоритетных направлений развития спорта высших достижений и объемов государственной поддержки.

Критерии оценки развития видов спорта: численность граждан, проходящих спортивную подготовку по виду спорта, а также тренеров, количество присвоенных спортивных разрядов и званий, число кандидатов в спортивные сборные команды России, количество медалей на мероприятиях различного уровня.

Также в этом году по предложениям региональных спортивных федераций были дополнительно внесены новые критерии: количество в регионе судей всероссийской категории по виду спорта, количество проведенных на территории Тверской области межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по виду спорта, наличие сайта спортивной федерации в Интернете.

Пресс-служба Правительства Тверской области