В больницы Тверской области переданы «банки Боброва» в рамках благотворительной помощи

Учреждения здравоохранения Тверской области, в том числе областная клиническая больница, городская больница №6 и Тверской областной лечебно-реабилитационный центр получат партию «банок Боброва» - аппараты для подачи кислорода, приобретенные на средства Фонда Тимченко в рамках программы «Фонд плюс регионы». Сейчас ведется передача медицинского оборудования в больницы.

Всего в качестве благотворительной помощи в тверские больницы предполагается направить свыше 150 «банок Боброва». Первые поставки состоялись 5 июня, еще одна партия поступает сегодня в ОКБ.

Тверская область наряду с еще 15 субъектами страны вошла в новую программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь.

Ранее в инфекционные госпитали и другие медицинские учреждения Тверской области были переданы 20 тысяч медицинских комплектов средств индивидуальной защиты. Медики, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки.

Поддержку учреждениям здравоохранения и медикам Тверской области, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, активно оказывают и другие общественные объединения региона. В работу включены предприятия, организации, волонтеры Верхневолжья.

Активную позицию добровольцев в текущей эпидемиологической ситуации отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24».

«Хочу поблагодарить наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя.

Инфекционным госпиталям и районным больницам Тверской области в рамках благотворительной акции «Поможем медикам вместе» также были переданы защитные маски. Акция реализуется Тверским отделением Сбербанка совместно с движением «Доброе дело». К ней присоединились предприниматели-партнеры банка, которые внесли благотворительные пожертвования на закупку масок.

АО «Кимрская фабрика им. Горького» передала комплекты защитной одежды и медицинские респираторы врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

В Тверской области также проходит акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым людям с невысоким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения. В настоящее время продолжается прием обращений от людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, на оказание помощи. За время действия акции доставлено более 20 тонн продуктовых наборов.

Пресс-служба Правительства Тверской области