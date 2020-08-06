Дорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское будет полностью отремонтирована по национальному проекту в 2021 году

На дороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, значительный участок которой отремонтирован по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», провели День качества. В мероприятии приняли участие представители Дорожного фонда Тверской области, регионального управления ГИБДД, Упрдор «Россия», администрации Твери, подрядных организаций.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в приоритетном порядке необходимо приводить в порядок дороги Тверской области, обеспечивающие доступность ключевых объектов социальной инфраструктуры, экономики, включая инвестиционные проекты, а также туристических направлений.

Дорога регионального значения Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское соединяет областной центр с муниципальными образованиями юго-востока региона, является самым коротким путем из Твери в Кимры. Ранее в надлежащее состояние привели участок этой дороги протяженностью 30 км в Калининском районе.

В 2020 году отремонтируют 20 километров дороги — с 41-го по 61-й км, от села Рождествено в сторону Кимр. В настоящее время отфрезеровано уже 10 км дороги, выполнено расширение проезжей части на участке протяженностью 8 км, уложено 5 км геосетки с последующим устройством выравнивающего слоя асфальтобетона. Участники Дня качества проверили ход выполнения работ, отобрали пробы из выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, а также образцы гранитного щебня.

На 2021 год запланирован ремонт ещё 27 километров этой трассы. Таким образом, автодорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

Всего в 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать 634 км дорог регионального и местного значения – почти вдвое больше, чем в 2019-м. В программу дорожных работ вошли 480 км региональных дорог и 154 км местных дорог, общий объём дорожного фонда составил 11,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области