Председатель избирательной комиссии Тверской области в онлайн-режиме провела обучающий семинар с членами ТИК и УИК

8 июня председатель избирательной комиссии Тверской области в дистанционном режиме провела очередной интерактивный обучающий семинар с председателями, заместителями председателей, секретарями и членами ТИК и УИК, а также с бухгалтерами ТИК, задействованных в организации и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

Валентина Дронова ознакомила коллег с нормативной базой проведения предстоящего голосования, с использованием слайдов электронных презентаций, подготовленных Учебным центром избирательной комиссии Тверской области, подробно показала и рассказала коллегам о порядке проведения всех форм голосования.

Детально рассмотрены общий порядок, применяемый непосредственно в день голосования, голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, по месту нахождения граждан («Мобильный избиратель»), иные дополнительные возможности для участников общероссийского голосования, обеспечивающие удобство и безопасность здоровья граждан.

«Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги! Безусловным приоритетом для всех нас является забота о сохранении здоровья наших сограждан и организаторов голосования. На каждом из этапов нашей совместной работе должны быть созданы условия, исключающие даже минимальный риск для здоровья граждан. Главы местных администраций, исполнительные органы государственной власти помогут (и уже помогают) создать нам такие условия. Безусловно, мы надеемся и на сознательность самих граждан, соблюдение ими элементарных и несложных правил, рекомендованных медиками», - отметила Валентина Дронова.

Председатель избирательной комиссии особо подчеркнула, что Центризбиркомом РФпредусмотрены беспрецедентные меры, позволяющие максимально упростить процедуру голосования, исключить любую бумажную волокиту, предоставить гражданам удобные и доступные возможности для того, чтобы воспользоваться своим правом голоса:«…будет справедливым отметить, что многие из новаций мы применяем впервые. Впрочем, и случай уникальный – в масштабах всей страны предстоит действительно историческое событие, свидетелем и участником которого может стать каждый».

Ход голосования будут контролировать общественные наблюдатели – представители самых разных политических партий, общественных и волонтерских организаций, делегированные Общественными Палатами России и Тверской области. Достаточно широкие полномочия предоставлены и представителям аккредитованных средств массовой информации – сделано все для того, чтобы предстоящее голосование прошло открыто, гласно и прозрачно, в комфортной и безопасной для всех его участников обстановке.

В ходе семинара большое внимание уделялось задачам, полномочиям и алгоритмам действий организаторов выборов и, в первую очередь – членов УИК. Именно они будут задействованы в непосредственной работе с гражданами, на них ляжет огромный груз ответственности за соблюдение всех требований и правил процедуры голосования, обеспечение сохранности бюллетеней и неприкосновенности волеизъявления граждан.

Достаточно жесткие требования предъявляются и к целевому расходованию каждого бюджетного рубля, выделяемого на проведение общероссийского голосования – вопросы бухгалтерской отчетности, финансовой дисциплины и контроля деятельности избирательных комиссий в целом также были рассмотрены на семинаре с участием специалистов аппарата избирательной комиссии Тверской области.

В помощь организаторам выборов Учебным центром облизбиркома будут направлены все методические и обучающие материалы, в ближайшее время цикл дистанционного обучения будет продолжен.

Пресс-служба избирательной комиссии