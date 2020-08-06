Жителями Тверской области совершено 45 млн безналичных операций

В Тверской области в первом квартале 2020 года держатели платёжных карт совершили 45млнбезналичных операций. Это на треть (33%) превысило показатель за первый квартал прошлого года.

В предприятиях торговли и услуг Тверскойобластис помощью платёжных карт совершено более 39млн операций на сумму 29 млрд рублей. Средняя сумма сделки составила 743 рубля.

Как отмечают в тверском отделении Банка России, все больше жителей региона пользуются безналичными расчетами. По сравнению с аналогичнымпериодом 2019 годаколичество операций товаров и услуг платёжными картами выросло на 40%, а и объём – на 22 %. 22%.

Эксперты регионального отделения Банка России напоминают, что банки получили рекомендации от мегарегуляторапредоставить своим клиентам возможность пользоваться банковскими картами без перевыпуска до 1 июля 2020 года. Это поможет поддержать граждан в период пандемии и максимально ограничить их очное взаимодействие с финансовыми организациями. Рекомендация касается карт всех платежных систем.Многие банки уже продлили срок действия просроченных карт клиентов, еще часть банков работает над этим. Но если срок карты истекает, стоит уточнить детали работы карты в банке, который ее выпустил.