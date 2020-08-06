Готовность номер один: в Тверском регионе обсудили вопросы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров

8 июня Губернатор Игорь Руденя и Министр МЧС России Евгений Зиничев провелив Твери координационное совещание о готовности территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года. В совещании принял участиегенеральный директор ПАО «Россети»Павел Ливинский.

«Совершили облет территории –видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается. Весеннее половодье на территории области тоже завершилось без осложнений. Проведена огромная работа по обводнению торфяников. Еще одна хорошая тенденция – тушение пожаров в первый же день их возникновения», – сказал, открывая совещание Евгений Зиничев.

Игорь Руденя отметил, что в Тверской области реализуется программа обводнения торфяников, ежегодно она охватывает порядка 1000 гектаров. Всего с 2014 года в регионе обводнено 11 тыс. га торфяников.Область также наращивает лесной фонд. Сейчас вВерхневолжье насчитывается 4,9 млн га лесов.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняетсядо 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетовреализуются профилактические меры. Кроме того,выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», – сообщил Игорь Руденя.

В Тверской области проведены проверки населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам. Обустроено и прочищено 5403 км минерализованных полос – это 150% от плана.

В 2020 году к тушению лесных пожаров может быть привлечено 1836 человек и 921 единица техники. Действует 57 мобильных групп, которые ведут патрулирование по 187 наземным маршрутам протяженностьюболее 12,7 тыс. км.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, уже проведено 278 выездов на торфяники. Кроме того, работают авиационные патрули – в их ведении около 2002 км.Развернуткосмический мониторинг, видеонаблюдение.

Благодаря системному подходу с 2016 года принимаются меры по предупреждению и оперативной ликвидации природных пожаров в основном в день обнаружения.В частности, в 2020-м году произошло два возгорания торфяников, они были ликвидированы на начальной стадии.

Также заключено соглашение с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о взаимодействии при ликвидации аварий на электросетевых объектах и чрезвычайных ситуаций, возникших в результате лесных пожаров.

«В группе компаний «Россети» внедрен риск-ориентированный подход к определению пожароустойчивости регионов. Это позволяет нам эффективно определять набор шагов для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», – отметил Павел Ливинский.

Филиалом «Тверьэнерго» на 2018-2020 годы запланированы и выполняются расчистка более 19 тысяч гектаров и расширение более 2 тысяч гектаров просек ВЛ напряжением до 110 киловольт. Финансирование мероприятий по усилению пожароустойчивостисоставляет порядка 1,1 млрд рублей.

Игорь Руденя подчеркнул – повысить эффективность профилактики лесных пожаров позволит консолидация электросетевых активов.

«Считаем, что все электрические сети, которые не являются индивидуальными, должны быть в государственной собственности. Готовы выступить с такой инициативой», – сказал Губернатор.

Еще одно предложение от Игоря Рудени – создать единый центр управления, объединяющий базы данных МЧС и других ведомств для онлайн-контроляза обеспечением комплексной безопасности территорий.

Перед совещанием 8 июня Губернатор Игорь Руденя и МинистрРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов.

После облёта территории Игорь Руденя и Евгений Зиничев осмотрели готовность сил и средств, которые могут быть задействованы для тушения ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года. Была представлена техника Министерства лесного хозяйства Тверской области, ГУМЧС России по Тверской области, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» –всего 80 единиц. Глава региона и Министр МЧС России также ознакомились с работой ситуационно-аналитического центра филиала ПАО «МРСК Центра».

Пресс-служба Правительства Тверской области