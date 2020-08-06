Проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ жители Тверской области смогут бесконтактным способом дома

1 июля 2020 года состоится день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 8:00 до 20:00 граждане России смогут проголосовать на своем избирательном участке в обычном режиме. В связи с эпидемиологической ситуацией предусмотрены новые форматы, обеспечивающие удобство и безопасность здоровья. Это голосование до дня голосования, вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»).

Для голосования в привычном формате на участке будет необходим либо паспорт гражданина РФ, либо документ, его заменяющий (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

Голосование до дня голосования будет проводиться на участке для голосования с 25 до 30 июня.

В это же время будет организовано и голосование вне избирательных участков - в том числе, на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования.

С 25 по 30 июня, а также в день голосования – 1 июля, доступно бесконтактное голосование на дому. Оно рассчитано на граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома. Заявлений для этого не потребуется, достаточно звонка или обращения в комиссию, сделанного с 16 июня до 17:00 1 июля. Сообщить о своём желании проголосовать на дому можно также через волонтеров или родственников, друзей или знакомых. С 5 июня до 14.00 21 июня соответствующее обращение можно подать через портал Госуслуг.

Для организации голосования на дому комиссия выезжает в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если участник голосования не будет против.

Участнику голосования предоставят бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, а также защитную маску, перчатки, антисептические средства, индивидуальную авторучку. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования обязаны соблюдать санитарное дистанцирование. Гражданин заполнит бюллетень дома и распишется в заявлении о голосовании вне помещения за полученный бюллетень, затем опустит его в переносной ящик для голосования, заявление - в специальный отсек.

Будет широко применяться и хорошо зарекомендовавший себя механизм «Мобильный избиратель». С 5 и по 21 июня заявление для голосования по месту нахождения можно подать через портал Госуслуг, МФЦ, территориальные комиссии. С 16 по 21 июня прием заявлений для голосования по месту нахождения будет организован и во всех участковых комиссиях. При личном приеме заявлений также будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

При разработке порядка голосования проанализированы и учтены все необходимые требования и рекомендации медиков, направленные на то, чтобы сделать процесс голосования максимально удобным и безопасным.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).

Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. При входе на участках организуют температурный контроль.

Обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования заключается в создании максимально удобных и доступных условий для голосования граждан, максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, обеспечении полномасштабного общественного контроля. Голосовать легко и безопасно – принцип проведения общероссийского голосования.

Уточнить, включены ли вы в список участников голосования, а также получить другую дополнительную информацию, можно по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20, на сайтах Конституция2020.рф, ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области и территориальных избирательных комиссий.



Пресс-служба Правительства Тверской области