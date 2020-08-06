Губернатор Игорь Руденя и Министр МЧС России Евгений Зиничев провели авиационную разведку пожароопасной обстановки

8 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский провели авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов.

После облёта территории Игорь Руденя, Евгений Зиничев и Павел Ливинский осмотрели готовность сил и средств, которые могут быть задействованы для тушения ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года. Было представлено 80 единиц техники Министерства лесного хозяйства Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области, филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». В частности, представлены уникальные внедорожные машины УАЗ «Хантер», которые работают только в Тверской области.

Также была представлена работа ситуационно-аналитического центра филиала ПАО «МРСК Центра». Игорь Руденя отметил, что ПАО «Россети» активно задействовано в работе по профилактике и ликвидации возгораний в лесах.

Напомним, что до 1 июля в Тверской области действует особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.

В Верхневолжье внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Для слежения на вышках сотовой связи установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Мониторинг обстановки проводится также при помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем.

Обустроено и прочищено более 5400 км минерализованных полос, что в полтора раза превышает изначально запланированные показатели. На входах в лесах установлены стенды, аншлаги и шлагбаумы.

Проводится обводнение торфяников. Начиная с 2014 года, всего обводнено более 11 тыс. га торфяных месторождений. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы будет составлять 225 единиц.

В Тверской области обеспечена своевременная подготовка необходимых сил и средств. К тушению лесных пожаров может быть привлечено свыше 1800 человек и 921 единица техники.

В регионе ведется системная работа по предотвращению лесных пожаров. В 2020 году на начальной стадии были ликвидированы ва возгорания торфяников по 5 кв. м. каждое.

Пресс-служба Правительства Тверской области