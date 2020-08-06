Жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийских проектах и мероприятиях, посвященных Дню России, который будет отмечаться 12 июня

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По мнению Губернатора Игоря Рудени, День России – это праздник, который объединяет всех граждан искренней любовью к великой Родине. В этом году с 25 июня по 1 июля в стране произойдёт историческое событие - общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 4 июня Игорь Руденя обозначил наиболее значимые нововведения.

«Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка», - отметил Игорь Руденя.

9 июня к Дню России стартует общественно-просветительский проект «Гражданский экзамен». На сайте гражданскийэкзамен.рф размещён тест, состоящий из 50 вопросов. Задания посвящены основным победам, достижениям, героям современной истории страны. По итогам прохождения теста каждый участник получит электронный именной сертификат.

По 12 июня проводится акция «Окна России», участникам которой предлагается украсить окна своих домов/офисов/квартир рисунками, надписями и картинками, посвященными России, своей малой Родине. Можно также нарисовать на окне контуры сердца, не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через контур сердца и выложить в социальных сетях с хэштегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

В рамках всероссийской акции «Добро в России» с 8 по 12 июня жители страны могут поздравить своих соседей с Днем России, отправив им анонимное поздравление установленного образца: https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw. Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: созданные открытки и символические подарки тайный поздравитель может опустить в почтовые ящики. 12 июня 2020 года участникам акции нужно опубликовать в социальных сетях фотографии, созданных и/или полученных открыток с хэштегами: #Добрыесоседи.

В формате онлайн-флешмоба проводится эстафета «Русские рифмы». Участникам предлагается прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записать на видео свое выступление и опубликовать в социальных сетях с хэштегом #РусскиеРифмы. Необходимо передать эстафету трем друзьям.

В рамках акции «Сердечная благодарность» каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан с Днём России. Для этого требуется вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора, сфотографироваться с ними, затем выложить фото в социальной сети с хэштегом #СердечнаяБлагодарность.

Для школьников проводится тематическая неделя «Познавай Россию!» в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена». Ко Дню России приурочена акция в формате онлайн-флешмоба «Россия в объективе». Её участники под хэштегами #Россиявобъективе и #БольшаяПеремена публикуют фото любимых мест и рассказывают, почему именно это уголок им дорог.

В акции «Рисую Россию» принимают участие дети и родители, создавая совместные рисунки на тему будущего и настоящего страны. Фотографии работ публикуются в комментариях к основному посту акции в социальной сети https://vk.com/bpcontest.

Также жители тверского региона могут стать участниками флешмоба #МыРоссия, исполнив Государственный гимн Российской Федерации, записав видео и опубликовав его в социальных сетях с хэштегом #МыРоссия #БольшаяПеремена.