Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 июня 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 92 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 1429 заболевших выписаны из больниц.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 80360, в том числе за последние сутки их проведено 419.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания.