В Тверской области беременным женщинам предоставляются выплаты на обеспечение полноценным питанием по нацпроекту «Демография»

741 беременная жительница Тверской области обратилась за получением денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием по нацпроекту «Демография» с начала 2020 года. Размер ежемесячной выплаты — 2 тыс. рублей.

В целом на обеспечение выплат в региональном бюджете на этот год заложено 9,3 млн рублей. Право на получение поддержки имеют беременные женщины, состоящие на диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Верхневолжья, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Тверской области не менее 3 лет. Обязательное условие – размер среднедушевого дохода в семье не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области на дату обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

Выплаты осуществляются через центры социальной защиты населения.

В Тверской области вопросам поддержки семей с детьми уделяется особое внимание. Расширяется число мер поддержки. В сложившейся эпидемиологической обстановке по инициативе Губернатора Игоря Рудени принято решение о предоставлении единовременной региональной выплаты на детей 16 и 17 лет. Мера дополнит федеральный проект, по которому единовременная поддержка полагается на детей до 16 лет.

Всего в рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом семьи Верхневолжья получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

С 1 июня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которую уже получили более 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также выплачивается увеличенное пособие 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1 800 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области