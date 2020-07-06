Юных художников Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочено к Международному дню светофора.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются с 10 июня по 10 июля 2020 года на электронный адрес konkurs@fond-edykina.ru.

Подробности на сайте http://new.fond-edykina.ru.

Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Главной задачей конкурса является повышение безопасного поведения детей на дорогах в летний период, привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма,

развитие творческих способностей детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области