Юных художников Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

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Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочено к Международному дню светофора.
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются с 10 июня по 10 июля 2020 года на электронный адрес konkurs@fond-edykina.ru.
Подробности на сайте http://new.fond-edykina.ru.
Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».
Главной задачей конкурса является повышение безопасного поведения детей на дорогах в летний период, привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма,
развитие творческих способностей детей.
Пресс-служба Правительства Тверской области