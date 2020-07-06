В Тверской области создали граффити, посвященное Ржевскому мемориалу Советскому солдату

В деревне Хорошево Тверской области создано граффити, посвященное 75-летию Великой Победы и предстоящему открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Произведение стало частью арт-проекта «Наши герои» Российского военно-исторического общества.

Изображение площадью около 150 кв. м нанесено на фасад пятиэтажного здания – это силуэт фигуры Советского солдата и журавлей, а также строки «Мы за Родину пали, но она — спасена…» из знаменитого произведения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Именно это стихотворение легло в основу идеи центральной фигуры мемориала.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный памятник, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм, – считает Губернатор Игорь Руденя. - Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века».

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

25-метровая бронзовая скульптура Советского солдата весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево. В музее у мемориала Ржевскому солдату сделаны павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Напомним, ранее Банк России выпустил в обращение серебряную памятную монету «Ржевский мемориал Советскому солдату». Ее тираж составил 3000 штук.

Пресс-служба Правительства Тверской области