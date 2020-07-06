Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 июня 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской областиподтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 1422 заболевших выписано из больниц.

- Выявляемость коронавируса повышается за счет развития в Тверской области диагностической базы. В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 79947, в том числе за последние сутки их проведено 907.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2055 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 592 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания.- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 728

Кимры 431

Конаковский район 187

Лихославльский район 166

Калининский район 65

Максатихинский район 50

Рамешковский район 47

Ржев 47

Кимрский район 42

Торжок 40

Андреапольский муниципальный округ 33

Зубцовский район 29

Вышневолоцкий городской округ 25

Бежецкий район 24

Кашинский городской округ 21

Старицкий район 18

Торопецкий район 11

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 10

Торжокский район 8

Удомельский городской округ 8

Весьегонский муниципальный округ 8

Селижаровский район 6

Бологовский район 6

Спировский район 6

Кувшиновский район 5

Калязинский район 5

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 3

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области