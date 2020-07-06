Тверской клуб «Овация» вошел в десятку лучших в рамках международного флешмоба к 75-летию Победы

Танцевально-спортивный клуб «Овация» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» принял участие в международной онлайн-акции «#ФлешмобКатюша75». По результатам конкурсного отбора и зрительского интернет голосования номер «Катюша» тверского клуба попал в десятку лучших.

Клуб «Овация» подготовил для конкурса четыре работы в одиночном и парном исполнении. По мнению жюри и зрителей, танец, исполненный Риммой и Светланой Павловыми, стал одним из лучших.

Всего на конкурс, организованный общественной организацией «Планета – Золотой клуб», было представлено около 200 видеороликов от детей и взрослых с исполнением знаменитой «Катюши». Это творческие номера от представителей Казахстана, Крыма, Башкирии, других регионов России.

В День Победы в Тверской области прошли акции в память о героях Великой Отечественной войны. Одна из них – «Журавли памяти» на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» в Твери. Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово «Память».

В Ржеве 75 белых бумажных журавлей были закреплены на деревьях в парках у Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, и у стелы «Город воинской славы».

В День Победы взмывающие ввысь бумажные журавли появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми – воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.

Жители Верхневолжья также стали участниками акций «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в онлайн-формате, и «Песня Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области