Игорь Руденя подписал региональный закон об ограничениях при розничной продаже алкоголя

Губернатор Игорь Руденя подписал закон о внесении изменений в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области».

Согласно документу, на территории Тверской области запрещается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, если общая площадь зала для обслуживания посетителей меньше 50 квадратных метров.

По федеральной норме общая площадь таких торговых точек должна быть от 20 квадратных метров. Регионам предоставлено право самим законодательно устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Мнение о необходимости ужесточения требований к работе рюмочных высказали лидеры ряда общественных организаций Тверской области. Кроме того, от жителей региона поступали жалобы, связанные с деятельностью таких торговых точек.

Изменения в закон инициированы фракцией «Единая Россия» областного парламента. Они были приняты 28 мая на заседании Законодательного Собрания Тверской области в двух чтениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области