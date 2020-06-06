В Андреапольском и Лесном муниципальных округах появятся площадки для вертолетов санитарной авиации

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В Тверской области продолжается работа по созданию площадок для вертолетов санитарной авиации. На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждена документация по планировке территорий для объектов в Андреапольском и Лесном муниципальных округах.
На основании этого готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство, осуществляется кадастровый учет.
Две новые площадки будут расположены рядом с Андреапольской и Лесной ЦРБ.
Задача развивать санитарную авиацию, создавать новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставлена Губернатором Игорем Руденей. Всего в настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.
В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.
Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.
На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.
В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.
Пресс-служба Правительства Тверской области