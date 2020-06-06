92-летние жительницы Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Со вчерашнего дня выздоровело 77 человек. Всего 1415 заболевших выписано из больниц. Среди выписанных из больницы за последнее время - две пациентки в возрасте 92-х лет из Твери и Конаковского района. Самый большой возраст среди заболевших и вылечившихся мужчин – 90 лет. Это житель города Удомли, который проходил лечение в центральной медсанчасти № 141. В целом в Тверской области пациенты старше 65 лет составляют около 25 % от всех заболевших.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 506 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Если говорить о количестве лабораторных исследований, проведенных в Тверской области за весь период пандемии, то их число составляет 79040, в том числе за последние сутки – 1781.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 695

Кимры 421

Конаковский район 185

Лихославльский район 154

Калининский район 63

Максатихинский район 50

Рамешковский район 45

Кимрский район 42

Ржев 43

Андреапольский муниципальный округ 33

Торжок 37

Зубцовский район 26

Вышневолоцкий городской округ 24

Бежецкий район 21

Старицкий район 16

Кашинский городской округ 16

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 8

Торжокский район 8

Удомельский городской округ 8

Весьегонский муниципальный округ 8

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Кувшиновский район 5

Торопецкий район 5

Спировский район 6

Калязинский район 4

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 3

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области