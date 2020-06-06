6 июня – День русского языка, Пушкинский день России

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем русского языка!

Сегодня мы отмечаем день рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, чье бессмертное творчество является важной частью мирового культурного наследия.

Оставив после себя выдающееся наследие, великий поэт открыл для всего мира богатство русского языка, широту русской души и самобытную культуру нашей страны.

В этот день мы с особой гордостью и теплотой вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. С ранних лет, читая его произведения, мы восхищаемся родным языком, знакомимся с многовековыми ценностями нашего народа, испытываем гордость за Россию и тверскую землю, которая вдохновляла поэта своей красотой и духовной щедростью.

Уверен, что Верхневолжье всегда останется хранителем русского языка и великой культуры нашего Отечества.

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя