Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём русского языка

Сегодня, 6 июня, исполняется 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно в России этот день отмечается как День русского языка. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня день рождения великого сына России, поэта Александра Сергеевича Пушкина. Оставив после себя выдающееся наследие, он открывал для всего мира богатство русского языка, широту русской души и самобытную культуру нашей Родины. Творчество Александра Сергеевича знают и любят все жители Верхневолжья. С ранних лет, читая его произведения, мы восхищаемся родным языком, знакомимся с многовековыми ценностями нашего народа, испытываем гордость за Россию и тверскую землю, которая вдохновляла поэта своей красотой и духовной щедростью. Уверен, что Верхневолжье всегда останется хранителем русского языка и великой культуры нашего Отечества», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Сегодня статус русского языка, как государственного, закрепляется поправками к Конституции Российской Федерации. Русский язык - то, что объединяет нацию и самую большую по территории страну мира. Статья 68 поправок к Конституции РФ гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

6 июня в стране проходит онлайн-акция «Читаем Пушкина вместе», к которой присоединились жители Тверской области. Произведения великого русского поэта читают Губернатор Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич, Спартак Андреевич Сычёв, Мария Ивановна Потапова, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, и.о. ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская, актёры, деятели культуры, дети. Видео можно посмотреть в социальных сетях, например ВКонтакте https://vk.com/video-135894105_456239681 а также по ссылке https://youtu.be/rqLL1Eg481o.

Традиционно в Верхневолжье в этот день проходит множество различных мероприятий. В этом году ввиду сложившихся условий – в онлайн режиме.

В социальных сетях Тверской областной картинной галереи можно посмотреть видеосюжет из цикла повестей Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина» и познакомиться с очередным выпуском проекта «Арт дня» - «Портреты тверских знакомцев Пушкина: Ивана Петровича Вульфа, Анны Ивановны Трувеллер и Николая Павловича Панафидина».

Театр юного зрителя в 10.00 приглашает посмотреть онлайн-проект «Читаем Пушкина».

На сайте Тверского областного дома народного творчества в 12.00 состоится видеопоказ праздника русского романса «Продлись, очарование».

В 18.00 Тверской театр кукол у себя на официальных страницах в сети Интернет организует показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении труппы Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева.

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново.

В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру. В усадьбе Вульфов в селе Берново были созданы его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Ежегодно с 1970 года в Тверской области, за исключением текущего года, проводится Пушкинский праздник поэзии. Он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Пресс-служба Правительства Тверской области