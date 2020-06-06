Стартовал областной ежегодный конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда»

В 2020 году в двенадцатый раз в Тверской области проводится областной конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». К участию приглашаются компании или их филиалы, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, работающие в Тверской области, а также специалисты служб охраны труда.

Конкурс проводится по четырем номинациям.

I номинация – «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» среди предприятий производственной сферы. Она предусмотрена для

малых, средних и крупных организаций с численностью работающих как до 100 человек, так и свыше 250. II номинация – «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» среди предприятий непроизводственной сферы. III номинация – «Лучшая обучающая организация Верхневолжья по охране труда». IV номинация – «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда».

Конкурс проводится в течение календарного года, итоги будут подведены в IV квартале 2020-го.

Для участия необходимо до 1 августа 2020 года направить в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области заявку по адресу: 170100, Тверь, ул. Вагжанова, д.7, корп. 1, каб. 412 или по электронной почте: PanskoyPA@tverreg.ru). По всем вопросам можно обращаться по телефонам 8 (4822) 49-46-57 или 8(4822) 51-03-75.

Пресс-служба Правительства Тверской области