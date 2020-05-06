В Тверской области на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ будет обеспечены меры по профилактике коронавируса

Меры по оказанию содействия избирательным комиссиям при организации и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории Верхневолжья приняты на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 5 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, голосование за поправки в Конституцию РФ - исторический момент. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 4 июня Игорь Руденя обозначил наиболее значимые, по его мнению, нововведения.

«Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка», - отметил Губернатор.

Для оказания содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении голосования в Правительстве региона будет создана рабочая группа, утверждён план организационно-технических мероприятий.

Ключевая задача - создать необходимые условия для эффективной и безопасной работы избирательных комиссий и проведения голосования. Это организация охраны общественного порядка, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях для голосования, принятие мер для бесперебойного энергоснабжения, функционирования общественного транспорта.

Важным моментом в условиях текущей ситуации является обеспечение средствами индивидуальной защиты всех участников процесса. Планируется закупка одноразовых медицинских масок, перчаток и других позиций, позволяющих соблюсти меры профилактики коронавируса. На эти цели предусмотрено федеральное финансирование. Перед голосованием на избирательных участках будет проведена дезинфекция помещений.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках. Голосование будет проходить в течение недели. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день прийти на избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления.

Предусмотрены также другие формы голосования, если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населённом пункте, где отсутствуют участки для голосования. В таком случае с 5 по 21 июня гражданин может подать заявление в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, либо через портал Госуслуг о голосовании по месту нахождения и сделать это на дому, либо на придомовой территории. С 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках.

Такой формат голосования используется впервые. Это сделано для того, чтобы обезопасить избирателей и сотрудников избиркомов в текущей эпидемиологической ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области