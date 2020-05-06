Лесной фонд Тверской области увеличится на 1622,5 га

Площадь лесов Тверской области увеличится на 1622,5 га. Вопрос рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области, которое 5 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Одобрен перевод участков из категории земель запаса в земли лесного фонда – более 547,5 га в Осташковском городском округе и 1075 га в Торопецком районе.

Игорь Руденя подчеркнул – эта работа в первую очередь направлена на повышение контроля за лесными ресурсами Верхневолжья, предотвращение незаконных рубок леса.

По итогам 2019 года в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.

Главные направления в сфере лесного хозяйства Тверской области – уменьшение количества бесхозных участков, лесовосстановление, профилактика пожаров.

В Тверской области до 1 июля продлен особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.

За период действия особого противопожарного режима, установленного в Тверской области с 1 апреля, на территории региона не было зафиксировано лесных и торфяных пожаров. Всего за это время произошло 1108 ландшафтных пожаров – в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Межведомственными оперативными группами проведено 2670 рейдов. Выявлено 108 нарушений требований правил пожарной безопасности.

Для профилактики пожаров, обеспечения безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы, будет составлять 225 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области