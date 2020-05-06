В День эколога у Тверского областного дворца культуры «Пролетарка» появилась каштановая аллея

5 июня в День эколога и Всемирного дня окружающей среды Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» организовал экологическую акцию. Была посажена каштановая аллея и проведено благоустройство территории «Старого парка».

Акция прошла при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, МБУ «Зеленстрой», «ЛПЦ-Тверьлес» и регионального оператора «Тверьспецавтохозяйство».

Участники акции в парке скосили траву, произвели опиловку старых деревьев, собрали и вывезли мусор. Посадка именно каштановых деревьев была произведена не случайно. В год строительства учреждения, 45 лет назад, у фасадной стороны здания также были посажены каштаны. Под кронами старых деревьев традиционно проходят мероприятия: мастер - классы, творческие концерты и семейные субботники.

В этом году коллектив учреждения планирует дать старт новому фестивальному движению – «Каштановая осень» и «Каштановая весна», которое объединит творческих жителей региона.

В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды в Тверской области прошли и другие акции. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено профилактике и обеспечению безопасности участников.

Губернатор Игорь Руденя вместе с волонтерами внес вклад в озеленение территории у нового детского сада на 100 мест в микрорайоне «Южный» Твери, построенного в 2020 году по национальному проекту «Демография».

У детского сада высажено 15 туй и 10 кустов можжевельника. Запланировано дальнейшее благоустройство и озеленение территории.

«Сегодня в Тверской области ведется большая работа по национальному проекту «Экология», начиная от промышленного восстановления лесов до благоустройства городов. Верхневолжье всегда было регионом с лучшей экологией. Мы реализуем проект «Оздоровление Волги», программы по озеленению и сохранению лесов, переработке отходов. Самое главное – мы видим, что наши территории преображаются. Один из знаковых проектов – посадка более 1500 деревьев у Ржевского мемориала Советскому солдату с участием ветеранов и молодежи», - сообщил Игорь Руденя при общении с журналистами.

Вопросам экологии посвящен блок изменений в Конституцию РФ, общероссийское голосование по которым назначено на 1 июля. Поправками в Основной закон страны, в частности, закрепляются полномочия государства по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, фиксируется обязанность власти заботиться об экологическом благополучии России, сохранении природного многообразия, развитии экологической культуры.

Также в Твери проведена уборка берегов реки Тьмака в районе ландшафтного парка в рамках всероссийской акции «Вода России», с состоялась посадка сосен, установка информационного аншлага и благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения «Комсомольская роща». В акции приняли участие молодые семьи Твери, поскольку «красная поляна» в роще является традиционным местом, которое посещают молодожены в день свадеб.

Сегодня дан старт флешмобу «Сохраним природу Верхневолжья». Его цель - вовлечение населения в природоохранные проекты. В рамках флешмоба каждый житель сможет внести вклад в охрану окружающей среды. Для этого можно провести уборку возле дома или привести в порядок любимое место отдыха - парк, сквер, площадку, поляну в лесу, а также высадить цветы или деревья. Затем выложить фото в соцсетях с хештэгом #сохраню_природу_верхневолжья или прислать их для публикации в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области