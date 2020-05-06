Игорь Руденя вновь вошел в «тройку» лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО

По итогам мая губернатор Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Большое количество упоминаний Игоря Рудени в СМИ связано с новостями по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также введения дополнительных мер поддержки населения и экономики региона.

В частности, в мае докапитализированы региональные Фонд содействия предпринимательству и Фонд развития промышленности, что позволяет им увеличивать объемы выдачи льготных займов.

Кроме этого, расширен перечень системообразующих предприятий Тверской области, которые продолжают работу в условиях ограничительных мер с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В него дополнительно включено 11 предприятий, где занято более 1800 человек. Это предприятия строительной индустрии, машиностроительной и текстильной промышленности и ряда других отраслей. Таким образом, всего в перечень включено 229 предприятий. Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа производств, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона.

Помимо этого, в Тверской области приняты дополнительные региональные меры поддержки бизнеса. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам.

Также в Тверской области в мае по инициативе губернатора Игоря Рудени принято решение установить региональные выплаты для сотрудников стационарных учреждений образования, работающих вахтовым методом. В отличие от работников учреждений социальной защиты населения, им не установлены федеральные надбавки за особые условия труда. За счет средств областного бюджета для педагогов и медицинских работников региональная выплата составит 25 тыс. рублей, для младших воспитателей и обслуживающего персонала – 10 тыс. рублей.

«Медиалогия» также отметила внимание СМИ к заявлениям губернатора Игоря Рудени во время еженедельных прямых эфиров на телеканале «Россия 24» (Тверь).

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.