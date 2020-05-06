Более 5,3 миллиона мальков и молоди рыб разных видов выпустят в водоёмы Тверской области в 2020 году

5 июня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды. В Тверской области сохранению благоприятной экологической обстановки уделяется особое внимание. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение уникальной природы Верхневолжья. В частности, расчистка водных объектов и их зарыбление.

В этом году в водоёмы Тверской области запланировано выпустить более 5,3 млн экземпляров рыб — на 2,3 млн больше, чем в 2019-м. В настоящее время уже выпущено свыше 2,2 млн экземпляров молоди рыб различных видов.

20 мая, в День Волги, в мероприятии по зарыблению Волги в Твери принял участие Губернатор Игорь Руденя. В акваторию реки было выпущено около 10 тысяч экземпляров молоди стерляди.

По мнению главы региона, восстановление водных биоресурсов – одна из значимых задач в сфере экологии.

В рамках совместного проекта с Росрыболовством за три года, с 2017 по 2019, в водоемы региона выпущено порядка 11,5 млн мальков и молоди рыб.

По национальному проекту «Экология» в Тверской области ведется работа по сохранению экологии Волги. До 2024 года предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация систем очистки сточных вод в Твери, Конаково и других городах.

На других водоёмах на постоянной основе проводятся мероприятия по расчистке, которые способствуют устранению загрязнения и улучшают экологическое состояние водных объектов. В 2020 году запланирована разработка проекта на расчистку участков озера Селигер в Осташковском городском округе, а также расчистка русла реки Кашинка в Кашинском городском округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области