Реализацию проекта по строительству северного обхода Твери планируют начать в 2021 году

5 июня в Правительстве Тверской области Губернатор Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко в рамках рабочей встречи обсудили строительство северного обхода Твери – финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт–Петербург (149 км – 208 км).

Игорь Руденя подчеркнул, что реализация проекта даст новый импульс развитию Тверской области, экономической связи регионов. Появление северного обхода Твери позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья, развития инфраструктурных проектов в городе Твери.

Вячеслав Петрушенко поблагодарил Правительство Тверской области за совместную работу по строительству предыдущих этапов М-11 и отметил, что начать реализацию проекта по созданию северного обхода Твери планируется в 2021 году. Предполагаемый срок окончания работ - 2023 год.

В настоящее время ведётся работа по проектированию этого участка, в которой задействовано более 10 специализированных проектных институтов и организаций.

По проекту предусмотрено строительство 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу I класса безопасности со стороны Москвы. Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность организации пешеходных зон на этом сооружении, велосипедных дорожек с соблюдением всех мер безопасности, для использования объекта в туристических целях.

Запланировано строительство нескольких транспортных развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь - Рождествено - 1 Мая - Ильинское» и «Тверь - Бежецк – Весьегонск - Устюжна». Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от большегрузов предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок.

На участках без развязок предполагается создание 4 полос движения, по 2 в каждую сторону. На участках с развязками – по 6-8 полос.

Для строительства нового участка трассы используют более 12 млн куб.метров песка для насыпи и подстилающего слоя, свыше 1 млн тонн асфальтобетона, 70 тыс. кв. м термопластика. На участке будет обустроено 281 тыс. п.м. барьерного ограждения, установлено свыше 870 дорожных знаков и указателей.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о возможном предоставлении материалов для строительства тверскими компаниями.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках строительства. Губернатор отметил, что будет создана рабочая группа для оперативного решения всех возникающих на этапах реализации инфраструктурного проекта вопросов.

Договоренность о начале проектирования северного обхода была достигнута на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года в ходе встречи Игоря Рудени с Вячеславом Петушенко. Ещё один раунд переговоров, направленный на форсирование работ по стратегически важному для региона проекту, прошёл в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км, из них 278 км проходит по Тверской области в границах 6 муниципалитетов. Трасса расположена параллельно существующей автомобильной дороге М-10 в обход всех населенных пунктов.

Первый участок М-11 был открыт именно в Тверской области в ноябре 2014 года, это объезд Вышнего Волочка. Запуск участка позволил ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введён в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое, в 2019 году запущено движение по участку с 97 по 149 км в Конаковском и Калининском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области