Игорь Руденя в День эколога принял участие в высадке деревьев у нового детского сада в «Южном» в Твери

5 июня Губернатор Игорь Руденя принял участие в мероприятии по высадке деревьев, приуроченному к Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Глава региона вместе с волонтерами внес вклад в озеленение территории у нового детского сада на 100 мест в микрорайоне «Южный» Твери, построенного в 2020 году по национальному проекту «Демография».

Всего у детского сада высажено 15 туй и 10 кустов можжевельника. Запланировано дальнейшее благоустройство и озеленение территории.

«Сегодня в Тверской области ведется большая работа по национальному проекту «Экология», начиная от промышленного восстановления лесов до благоустройства городов. Верхневолжье всегда было регионом с лучшей экологией. Мы реализуем проект «Оздоровление Волги», программы по озеленению и сохранению лесов, переработке отходов. Самое главное – мы видим, что наши территории преображаются. Один из знаковых проектов – посадка более 1500 деревьев у Ржевского мемориала Советскому солдату с участием ветеранов и молодежи», - сообщил Игорь Руденя при общении с журналистами.

В Тверской области ежегодно в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды проводятся мероприятия по уборке парков, скверов, берегов водных объектов, экологические фестивали, акции. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено профилактике и обеспечению безопасности участников.

5 июня в Твери запланирована уборка берегов реки Тьмака в районе ландшафтного парка в рамках всероссийской акции «Вода России», посадка 15 саженцев каштана.

Состоялась посадка саженцев сосны, установка информационного аншлага и благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения «Комсомольская роща» в Твери. Саженцы посадили на Красной поляне – месте традиционного посещения свадеб, участие в акции принимали молодожены. Также запланированы мероприятия по озеленению у ДК «Пролетарка».

Сегодня будет объявлен старт флешмобу «Сохраним природу Верхневолжья». Его цель - вовлечение населения в природоохранные проекты. В рамках флешмоба каждый житель сможет внести вклад в охрану окружающей среды. Для этого можно провести уборку возле дома или привести в порядок любимое место отдыха - парк, сквер, площадку, поляну в лесу, а также высадить цветы или деревья. Затем выложить фото в соцсетях с хештэгом #сохраню_природу_верхневолжья или прислать их для публикации в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области