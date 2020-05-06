За первый квартал 2020 года более 900 школьников Тверской области посетили выездные мастер-классы детского технопарка «Кванториум»

За первый квартал 2020 года детский технопарк «Кванториум» провел 16 выездных мероприятий в пяти муниципалитетах Верхневолжья. За это время мастер-классы посетили более 900 школьников.

Повышение доступности и качества дополнительного образования в регионе – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. Эта работа ведется, в том числе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Игорь Руденя.

Программа выездных мероприятий детского технопарка «Кванториум» стартовала одновременно с очными занятиями. Для организации занятий в районах Тверской области был приобретен фирменный микроавтобус.

Выездные мероприятия – это не просто лекции, а полноценная интерактивная экскурсия в мир высоких технологий. Содержание мастер-классов подобрано таким образом, что они одинаково интересны и 7-летним, и 17-летним ребятам. Школьники знакомятся с практическим применением знаний основ физики и электродинамики, 3D-моделирования и даже пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Все мастер-классы практико-ориентированы. Наставники знакомят ребят с содержанием обучения на каждом квантуме, а потом демонстрируют возможности изучаемой технологии. Обязательный элемент каждого мастер-класса – робототехнические соревнования, знакомство с трёхмерными технологиями, виртуальная реальность. Физические явления становятся интересны и понятны благодаря передвижной мини-выставке научных экспонатов.

В новом учебном году школьников Тверской области ждет продолжение уроков в рамках проекта мобильного технопарка «Кванториума», который позволит не просто посетить мастер-классы, познакомиться с современными технологиями, но и пройти полноценное обучение по выбранному направлению.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019-м в мероприятиях образовательного центра приняли участие свыше 33 тысяч школьников Верхневолжья. Тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд. Детский технопарк «Кванториум» организовал пять общегородских фестивалей науки, стал инициатором фестиваля NAUKA0+, который в прошлом году объединил 5000 участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области