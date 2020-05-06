Более 630 км дорог планируется отремонтировать в Тверской области в 2020 году

В 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать 634 км дорог регионального и местного значения – почти вдвое больше, чем в 2019-м. Об уже выполненных работах рассказал Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 4 июня.

В программу дорожных работ на этот год вошли 480 км региональных дорог и 154 км местных дорог, общий объём дорожного фонда составил 11,5 млрд рублей.

В настоящее время в Твери заканчивается ремонт Московского шоссе. Объект протяжённостью 9 км находится в высокой степени готовности, заканчивается обустройство дороги техническими средствами безопасности.

На объекте в короткие сроки был уложен новый асфальт с улучшенными характеристиками прочности, обустроено более 30 остановочных площадок, в настоящее время по просьбам автомобилистов корректируется схема организации движения.

«Важно не просто ремонтировать дороги, но и правильно организовывать транспортные потоки с учётом того, что каждый год всё меняется – растёт количество машин, создаются новые предприятия, объекты бизнеса, которые формируют логистику», - сказал Губернатор.

Всего в областном центре в этом году будет отремонтировано 46 автодорог общей протяженностью более 61 км. В том числе начнутся работы на Бурашевском шоссе, въездах со стороны Бежецка и Кимр. Продолжится приведение в нормативное состояние тротуаров в центре города.

В других муниципалитетах уже сданы или находятся на стадии приёмки 6 крупных объектов протяжённостью свыше 70 километров, в том числе более 43 км трассы «Тверь – Ржев». Ведутся работы на ещё 10 автодорогах регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 438 км.

Также Игорь Руденя обозначил ключевые дорожные инфраструктурные объекты – Западный мост и северный обход Твери.

«По северному обходу идёт активная работа над проектом. Западный мост – проект очень комплексный, затрагивает интересы большого количества наших жителей. Серьёзный проект, серьёзная транспортная магистраль», - сказал Игорь Руденя.

Как сообщил глава региона, детальное обсуждение проектов состоится завтра, 5 июня, на рабочей встрече с Росавтодором.

Пресс-служба Правительства Тверской области