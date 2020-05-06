Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

4 июня Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы, в том числе о мерах поддержки в текущих эпидемиологических условиях, реализации значимых региональных проектов.

Одной из главных тем стала поддержка семей с детьми. 1 июня Губернатор сообщил о вводе единовременной региональной выплаты на детей 16 и 17 лет.

«По 3 тысячи рублей выплатим на каждого ребенка, по 5 тысяч рублей – на детей из многодетных семей. Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм. В том числе будет обеспечена возможность подать заявление через портал Госуслуги, через центры соцзащиты и МФЦ», – сказал Игорь Руденя.

В общей сложности планируется произвести выплаты на более чем 25 тысяч детей. Заявления на предоставление единовременной региональной выплаты можно будет подать с 1 июля по 1 октября текущего года.

Жители Тверской области 1 июля вместе со всей страной примут участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Глава региона назвал голосование за поправки в Конституцию РФ историческим моментом и обозначил наиболее значимые, по его мнению, нововведения.

«Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка», - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области голосование пройдёт на 1155 избирательных участках. Там будет проведена дезинфекция для профилактики коронавирусной инфекции. Все сотрудники, участники голосования и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пройдут термометрию.

Традиционно темой прямого эфира становится ситуация с коронавирусом. Игорь Руденя сообщил, что в Верхневолжье развивается госпитальная база, закупаются КТ, ИВЛ и другая медицинская техника, принимаются меры по поддержке экономики.

«Очень важно, что мы смогли сохранить работу 92% предприятий. На уровне Федерации принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов. Высвободившиеся средства мы направили на поддержку нашей экономики», – подчеркнул глава региона.

Верхневолжье вошло в число 9 регионов, где с согласия пациентов проводятся клинические испытания российского препарата для лечения коронавируса под торговым наименованием «Авифавир». Тестирование проводится на базе областной клинической больницы.

Сейчас в регионе также рассматривается возобновление плановой работы медицинских учреждений в муниципалитетах, с учётом сложившейся на территориях эпидемической обстановки. Уже ведутся плановые осмотры детей первого года жизни в детской областной больнице.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, продолжается реализация социально значимых проектов, в том числе запланировано внедрение новой модели пассажирских перевозок в крупных городах Тверской области.

«Совместный проект региона, государственной корпорации ВЭБ.РФ и Трансмашхолдинга был признан одним из лучших в России. Тверская агломерация получила хорошую обновленную транспортную систему пассажирских перевозок. Планируем дополнительно закупить еще 500 автобусов, чтобы продолжать развивать модель в крупных городах – Кимрах, Ржеве, Торжке, Вышнем Волочке», – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать 634 км дорог регионального и местного значения – почти вдвое больше, чем в 2019-м. Общий объём дорожного фонда составил 11,5 млрд рублей.

В настоящее время в Твери завершается ремонт Московского шоссе. Объект протяжённостью 9 км находится в высокой степени готовности. Среди других ключевых направлений – ремонт въезда в Ржев, дорога от Твери до Весьегонска, от областной столицы до города Кимры, трассы северо-востока и другие. Ведется работа по знаковым проектам – строительству северного обхода Твери и Западного моста.

Пресс-служба Правительства Тверской области