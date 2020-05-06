В Тверской областной больнице проводятся клинические испытания первого российского препарата для лечения коронавируса

В Тверской областной клинической больнице с согласия пациентов проводятся клинические испытания российского препарата для лечения коронавируса. Об этом рассказал Губернатор Игорь Руденя 4 июня в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«Минздрав России подтвердил возможность использования препарата, единственного на сегодня, который способен бороться с коронавирусной инфекцией. Первым лечебным учреждением в Тверской области – одним из немногих в стране, стала областная клиническая больница. Мы получили препарат, и сегодня проводятся клинические испытания. Мы внимательно наблюдаем, видим динамику», - рассказал Игорь Руденя.

Как сообщил Игорь Руденя, планируется, что с 11 июня препарат поступит в другие медицинские учреждения Тверской области. Лекарственное средство производит отечественная компания «ХимРар», планируется выпускать 50-60 тыс. курсов препарата в месяц. Препарат используется только инфекционными госпиталями.

Всего клинические испытания проводятся в 30 клиниках 9 регионов: кроме Твери это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Казань, Уфа, Дагестан.