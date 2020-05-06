Игорь Руденя: голосование за поправки в Конституцию России – это исторический момент

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках. Перед голосованием будет проведена дезинфекция помещений. Все сотрудники, участники голосования и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пройдут термометрию. О подготовке к голосованию рассказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 4 июня.

Глава региона назвал голосование за поправки в Конституцию РФ историческим моментом и обозначил наиболее значимые, по его мнению, нововведения.

«Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов – это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок - это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок – это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент – доминирование русского языка», - отметил Игорь Руденя.

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ будет проходить в течение недели. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день прийти на избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления.

Предусмотрены также другие формы голосования, если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населённом пункте, где отсутствуют участки для голосования. В таком случае с 5 по 21 июня гражданин может подать заявление в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, либо через портал Госуслуг о голосовании по месту нахождения и сделать это на дому, либо на придомовой территории. С 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках.

Такой формат голосования используется впервые. Это сделано для того, чтобы обезопасить избирателей и сотрудников избиркомов в текущей эпидемиологической ситуации.

До начала прямого эфира на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением санитарной безопасности всех участников избирательного процесса. Планируется закупка средств индивидуальной защиты – одноразовых медицинских масок, перчаток и других позиций, позволяющих соблюсти меры профилактики коронавируса. На приобретение всего необходимого предусмотрено федеральное финансирование.

«Мы получили федеральную поддержку на организацию безопасности. Путём размещения заказов, в основном на наших тверских предприятиях, приобретаем средства индивидуальной защиты. Все участки оборудуют техникой для обеззараживания помещений», - подчеркнул в прямом эфире Игорь Руденя.