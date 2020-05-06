Жители Тверской области смогут подать заявления на региональную выплату на детей 16 и 17 лет с 1 июля 2020 года

Заявления на предоставление единовременной региональной выплаты на детей 16 и 17 лет жители Тверской области смогут подать с 1 июля по 1 октября текущего года. Об этом 4 июня сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Решение о введении региональной выплаты было озвучено Губернатором 1 июня, в день защиты детей, при общении в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

«Президент Владимир Путин задал высокий стандарт обязательств по отношению семьям. Это наш скромный вклад. Мы приняли решение о новой региональной выплате на детей в возрасте 16 и 17 лет, в том числе по просьбам самих семей. 3 тысяч рублей выплатим на каждого ребенка, по 5 тысяч рублей – на каждого ребенка из многодетных семей. Выплата будет осуществляться по заявлению. Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм. В том числе будет обеспечена возможность подать заявление через портал Госулуги, через центры соцзащиты и МФЦ», – сказал Игорь Руденя.

Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми.

Как сообщил Игорь Руденя, в рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом семьи Верхневолжья получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

С 1 июня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которую уже получили более 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также выплачивается увеличенное пособие 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1 800 детей.